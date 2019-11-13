СК начал проверку в селе на Алтае после жалобы его жительницы Медведеву

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю организовало доследственную проверку из-за отсутствия горячей воды в селе Санниково, говорится в сообщении ведомства. Решение принято после мониторинга сообщений прессы, отмечает СК.

13 ноября во время визита Дмитрия Медведева в село женщина упала на колени перед ним и попросила решить проблему с горячей водой. Видео с жалобой появилось в группе «Инцидент Барнаул». На нем видно, как Медведев подходит к группе местных жителей, после чего пожилая женщина, стоящая в толпе, падает на колени. Ее поднимает на ноги сопровождающий премьера мужчина.

Видео: Инцидент Барнаул / ВКонтакте

«Я устала ходить по всем инстанциям. Я устала уже носиться, я инвалид второй группы. Обращалась ко всем, писала вам. У нас уже три года нет горячей воды», — сказала главе правительства женщина. Она сообщила, что в доме, где нет горячей воды, 140 квартир.

Премьер уточнил у женщины, почему в доме нет воды, после чего предложил ей после совещания подойти лично к главе региона. «Не волнуйтесь, к вам обязательно зайдут, посмотрят, вода будет. Вашу проблему услышали», — сказал Медведев. Заняться проблемой он поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко.