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СК начал проверку в селе на Алтае после жалобы его жительницы Медведеву

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю организовало доследственную проверку из-за отсутствия горячей воды в селе Санниково, говорится в сообщении ведомства. Решение принято после мониторинга сообщений прессы, отмечает СК.

13 ноября во время визита Дмитрия Медведева в село женщина упала на колени перед ним и попросила решить проблему с горячей водой. Видео с жалобой появилось в группе «Инцидент Барнаул». На нем видно, как Медведев подходит к группе местных жителей, после чего пожилая женщина, стоящая в толпе, падает на колени. Ее поднимает на ноги сопровождающий премьера мужчина.

Видео: Инцидент Барнаул / ВКонтакте

«Я устала ходить по всем инстанциям. Я устала уже носиться, я инвалид второй группы. Обращалась ко всем, писала вам. У нас уже три года нет горячей воды», — сказала главе правительства женщина. Она сообщила, что в доме, где нет горячей воды, 140 квартир.

Премьер уточнил у женщины, почему в доме нет воды, после чего предложил ей после совещания подойти лично к главе региона. «Не волнуйтесь, к вам обязательно зайдут, посмотрят, вода будет. Вашу проблему услышали», — сказал Медведев. Заняться проблемой он поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

После этого случая ситуацией с водоснабжением в селе занялось региональное управление Следственного комитета. «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в трех многоквартирных домах жителей села Санниково с 2016 года отсутствует горячее водоснабжение. Несмотря на имеющееся решение суда, граждане по-прежнему живут без горячей воды», — сообщили в СК.

Это не первый раз, когда жители края жалуются на власти региона. Во время прямой линии с Владимиром Путиным в июне 2018 года жители села Старая Сурайка в Алтайском крае пожаловались на закрытие школы.

После этого в село лично приехали врио министра образования и науки края Александр Жидких и врио замглавы правительства Алтайского края Надежда Капура. На собрании с местными жителями, по словам очевидцев, заявили, что они «зря подняли панику». Виктор Томенко тогда также опроверг закрытие школы. «Вероятно, какой-то сбой информации прошел на уровне тех муниципальных руководителей, которые собирались на сход и доводили информацию до жителей», — говорил он.

Село Санниково Медведев посетил во время остановки в поездке на поезде из Новосибирска в Барнаул. Днем раньше прямо в поезде премьер провел совещание с чиновниками по инвестиционной программе РЖД.

Теги: Дмитрий Медведев, жалоба, Алтайский край, горячая вода
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