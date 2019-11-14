У охранника колледжа в Благовещенске не оказалось разрешения на работу

У охранника колледжа в Благовещенске не оказалось разрешения на работу

У работавшего в строительном колледже Благовещенска охранника не было соответствующего разрешения, заявил на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин. Об этом сообщает ТАСС.

«Охранник на посту оформлен соответствующим образом не был, проходил по временному документу», — сообщил Шишленин. По его словам, у мужчины не было разрешения на работу и какого-либо разряда по охранной деятельности.

Инцидент со стрельбой в строительном колледже Благовещенска произошел утром 14 ноября. Студент пришел в аудиторию с охотничьим ружьем и открыл огонь по сверстникам. В результате один человек погиб на месте, трое получили ранения. Сам стрелявший покончил жизнь самоубийством.

После инцидента глава Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить работу ЧОП, охранявшего учебное заведение.