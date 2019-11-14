У стрелявшего в колледже студента не заметили асоциального поведения

Открывший стрельбу в колледже Благовещенска студент в процессе обучения не участвовал в каких-либо конфликтах, сообщили РБК в Минпросвещения со ссылкой на поступившую из колледжа информацию.

«По информации, поступившей из образовательной организации, нападавший студент ранее в процессе обучения в конфликтах и асоциальном поведении замечен не был. В настоящее время на месте работают правоохранительные и следственные органы для установления причин трагедии», — заявили в ведомстве.

Стрельба в строительном колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября. По информации следствия, студент прошел в школу с охотничьим ружьем и открыл стрельбу по учащимся. Один из них умер на месте, еще один, как сообщили друзья, скончался позднее в больнице, двое получили ранения. Сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Минздрав пока официально не подтверждает смерти одного из пострадавших.

СК возбудил уголовное дело по п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Для содействия расследованию в Благовещенск отправят сотрудников главного управления криминалистики СК. Они проверят организацию охраны и действия руководства колледжа.