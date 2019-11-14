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Эрдоган вернул Трампу письмо с призывом «не быть дураком»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо президенту США Дональду Трампу, которое тот направил турецком лидеру в день начала операции в Сирии и призвал не быть «жестким парнем и дураком». Об этом Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Белом доме, передает Bloomberg.

Турецкий лидер возвратил письмо во время встречи с Трампом в Вашингтоне 13 ноября.

Ранее «Би-би-си» со ссылкой на источники в администрации Эрдогана сообщило, что президент выкинул письмо от Трампа в мусорную корзину. Уточнялось, что Эрдоган «категорически отверг» содержание документа.

Письмо было направлено турецкому лидеру от его американского коллеги 9 октября в день начала военной операции Турции в Сирии. Трамп в нем заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта и предложил Анкаре заключить сделку. Он отметил, что если Эрдоган согласится, что не будет ответственен за убийство тысяч людей. «История скажет вам спасибо, если вы все сделаете правильно. А если нет, то в истории вы останетесь дьяволом. Не будьте жестким парнем. Не будьте дураком» — было сказано в конце письма.

Теги: Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, письмо
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