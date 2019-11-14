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В Самарской области произошел пожар в цехе по переработке нефтепродуктов

В Самарской области произошел пожар на территории цеха по переработке нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сообщение о пожаре в цехе, который находится в селе Нижнее Санчелеево, поступило в 00:18 по местному времени (23:18 мск). Горение происходит на всей площади цеха, которая составляет 420 кв.м.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место для тушения огня направлены 70 человек и 25 единиц техники.

По информации ГУ МЧС по региону, возгорание произошло внутри емкости с нефтепродуктами, которая находится в ангаре частного предприятия. В пресс-службе регионального главка МЧС также отметили, что угрозы распространения огня нет.

Ранее, 7 ноября, на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар. В результате пострадали шесть человек, один из них в последствии скончался в больнице. По данным МЧС, на объекте загорелся резервуар подземного хранения нефтепродуктов. Площадь пожара составила 200 кв.м.

Теги: Самарская область, нефтепродукты, пожар
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