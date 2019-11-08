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Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Он скончался в городской больнице №1 города Новороссийска. Остальные пять человек были переведены в Краснодар.

Пожар на нефтебазе «Грушовая» произошел утром 7 ноября. Как сообщало МЧС, на объекте загорелся резервуар подземного хранения нефтепродуктов. Площадь пожара составила 200 кв. м. По данным следствия, инцидент произошел во время проведения сварочных работ. В результате пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 35 лет.

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СМИ показали видео пожара на нефтебазе в Новороссийске

Нефтебаза «Грушовая» входит в перевалочный комплекс «Шесхарис», который принадлежит компании «Черномортранснефть» — дочерней структуре «Транснефти».

Теги: Новороссийск, нефтебаза, пожар
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