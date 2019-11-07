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В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе

На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, передает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Информация о происшествии поступила в ведомство в 09:04 мск. «В 09:20 по прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов», — говорится в сообщении на сайте регионального главка МЧС.

В 09:40 мск возгорание локализовали на площади 200 кв. м. На месте работают 91 человек и 33 единицы техники.

Нефтебаза «Грушовая» входит в перевалочный комплекс «Шесхарис», принадлежащий компании «Черномортранснефть», дочерней структуре «Транснефти». На сайте «дочки» указано, что промышленная площадка «Грушовая» занимает площадь 213 га.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Новороссийск, нефтебаза
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