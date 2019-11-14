Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на детей в Ставрополье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и задержать мужчину, который с ножом напал на детей и учительницу на игровой площадке в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, как в Ставропольском крае вооруженный ножом мужчина «демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке». Это увидела учительница начальных классов, она преградила мужчине путь и сказала детям убегать. Мужчина угрожал убить учительницу, схватил ее, но она смогла оказать сопротивление и убежать.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее видеосюжет об учительнице, которая защитила детей от нападения в Ставропольском крае выпустил «Первый канал».

В конце октября в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) мужчина ворвался в детский сад и убил шестилетнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Обвиняемый 36-летний местный житель впоследствии признал свою вину. Во время совершения преступления он находился в алкогольном опьянении.