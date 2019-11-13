Зеленский подписал закон о защите «обличителей коррупции»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий механизмы защиты для лиц, сообщивших о совершении коррупционных преступлений, сообщается на сайте главы государства.
«Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов», — говорится в сообщении.
Изменения внесены в закон «О предотвращении коррупции». Поправки определяют правовой статус обличителей — лиц, «сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения».
В частности, он регулируют освобождение данных лиц от юридической ответственности, а также госзащиту в части их трудовых прав.