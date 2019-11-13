Зеленский подписал закон о защите «обличителей коррупции»

В конце сентября Зеленский призвал граждан Украины поучаствовать во флешмобе по борьбе с коррупцией и добровольно сообщать в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) о коррупционных преступлениях.

12 ноября стало известно, что НАБУ задержало руководителя одного из главных департаментов офиса Зеленского. Сотрудницу офиса заподозрили в получение взятки в размере $300 тыс. за помощь с получением руководящей должности в «Нафтогазе».