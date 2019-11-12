На Украине задержали подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского

По данным прокуратуры, сотрудница офиса президента подозревается в получении взятки в $300 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Нафтогазе»

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало руководителя одного из главных департаментов офиса главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Facebook администрации президента.

«Этот человек работал в разных департаментах администрации президента с 2005 года. Для главы государства нет «своих» и «чужих». Коррупция должна быть искоренена: чем выше пост коррупционера, тем опаснее для государства злоупотребления с его стороны», — говорится в заявлении.

Антикоррупционная прокуратура Украины уточняет, что задержана женщина. Сотрудница офиса Зеленского, по данным надзорного органа, действовала в составе преступной группы, которую подозревают в получении взятки в $300 тыс за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечает прокуратура руководительницу департамента офиса, ее помощницу — бывшую замминистра культуры Украины (в 2011 году) и других участников группы задержали после получения первого транша в $150 тыс.