Посольство направило в британский МИД ноту из-за слов генерала Картера

Российское посольство в Великобритании попросило Лондон объяснить слова начальника штаба обороны Соединенного Королевства генерала Николаса Картера о том, что страна постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак со стороны России и других государств.

Соответствующую ноту дипломаты направили в МИД Великобритании. В посольстве считают, что Картер намеренно «пытался создать у зрителей впечатление, будто проводимая Россией политика может привести к вооруженной конфронтации».

«Предложили МИД Великобритании разъяснить российской стороне, да и общественности, насколько заявления Н.Картера соответствуют официальной позиции правительства, — говорится в заявлении посольства.

Речь идет о заявлениях, которые Картер сделал в ходе «Шоу Эндрю Марра» на телеканале «Би-би-си-1». Генерал сказал, что Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран. По его словам, изменяющийся характер боевых действий говорит о том, что понятие войны теперь определяется не так, как раньше.