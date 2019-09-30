Британский генерал заявил о состоянии войны из-за кибератак России и КНР

По словам генерала Картера, границы между состояниями войны и мира стираются. Военачальник также считает, что «интерпретация» Россией и Китаем правил угрожает основаниям, на которых строится конфликт

Николас Картер (Фото: Yui Mok / PA via AP)

Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран, заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, передает Telegraph.

«Изменяющийся характер боевых действий показывает, что границы между состояниями мира и войны стираются», — сказал Картер. Он пояснил, что понятие войны определяется уже не так, как раньше. Как отметил Картер, это связано с тем, что соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают британцам каждый день.

По его словам, «интерпретация» Россией и Китаем правил, регулирующих международные обязательства, угрожает этическим и правовым основаниям, которые являются базисными для правил вооруженного конфликта.

Он также выразил мнение, что в центре будущих войн будет находиться информация. «По-прежнему будет происходить взаимодействие между людьми — война имеет в основном политическую функцию. Однако она будет куда более сложной и будет включать новые области — космос и киберпространство», — сказал генерал.