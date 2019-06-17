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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Политика ,  
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СМИ узнали о желании Лондона «разморозить» дипотношения с Москвой

Лондон рассматривает возможность частичной разморозки дипломатических отношений с Москвой после инцидента в британском Солсбери, а также организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в японской Осаке. Об этом пишет газета The Guardian.

В случае, если встречу удастся организовать, она станет первой после случая с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в марте 2018 года, в связи с чем тогда Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов.

Как пишет издание, британская сторона по-прежнему убеждена
в том, что Россия несет ответственность за отправление Скрипалей, однако при определенных условиях готова на частичное восстановление отношений.

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У Мэй, которая должна будет покинуть пост главы правительства в июле текущего года, есть возможность провести встречу с Путиным на саммите G20 в Осаке. Встреча мировых лидеров станет последней, где Мэй будет присутствовать в качестве британского премьер-министра. При этом, как отмечает The Guardian, встреча Мэй с Путиным может состояться в том случае, если обе стороны сочтут, что она будет продуктивной и смогут согласовать общую повестку.

Как отмечает издание, высылка британских дипломатов из России, ставшая ответом на аналогичный шаг, предпринятый Лондоном после инцидента в Солсбери, мешает британским дипломатам полноценно анализировать ситуацию в России. Кроме прочего, спецслужбы обеих стран для предотвращения потенциально опасных моментов должны сохранять каналы связи. По данным газеты, эти основания называются в числе причин, которые могут побудить Лондон к расширению связей с Москвой спустя больше года после инцидента с отравлением в Солсбери. 

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Мэй посоветовала Трампу обсудить с Путиным «пагубную деятельность» России

Британский агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Британские власти обвинили в произошедшем российские спецслужбы. Мэй заявляла, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы разработанного в России. В Москве эти обвинения категорически отрицают.

Теги: Тереза Мэй, Владимир Путин, Россия-Великобритания
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