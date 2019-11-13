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Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.

Однако прокурор, защита и следствие опасаются рецидива истерики и последующего ухудшения здоровья обвиняемого, а потому историка охраняют, добавил Почуев.

Защитник добавил, что тот факт, что Следственный комитет поручил изучить жалобы о других преступлениях Соколова, гарантирует беспристрастность работы правоохранителей.

«Я согласен с тем, что давать оценку заявления в полицию, прежде всего должна сама полиция, и пока ни одного документа о совершенном ранее преступлении или правонарушении нет», — заявил Почуев

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Адвокат добавил, что свидетели говорят, что у Соколова и убитой аспирантки были теплые отношения, а родственники историка в шоке от произошедшего.

Бывшего доцента СПбГУ Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. В квартире историка обнаружили другие части тела жертвы. Погибшая — 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в отношениях. Историк написал явку с повинной и признался в убийстве. После случившегося его уволили из вуза. Глава СК поручил проверить информацию СМИ о противоправных действиях Соколова в отношении другой студентки.



 

Теги: криминал, полиция, убийство, москва, новости РБК
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