Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.

Однако прокурор, защита и следствие опасаются рецидива истерики и последующего ухудшения здоровья обвиняемого, а потому историка охраняют, добавил Почуев.



Защитник добавил, что тот факт, что Следственный комитет поручил изучить жалобы о других преступлениях Соколова, гарантирует беспристрастность работы правоохранителей.

«Я согласен с тем, что давать оценку заявления в полицию, прежде всего должна сама полиция, и пока ни одного документа о совершенном ранее преступлении или правонарушении нет», — заявил Почуев

Адвокат добавил, что свидетели говорят, что у Соколова и убитой аспирантки были теплые отношения, а родственники историка в шоке от произошедшего.