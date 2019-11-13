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Премьер-министр Индии ответил Путину на приглашение на парад Победы

Президент России Владимир Путин пригласил индийского премьер-министра Нарендру Моди на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. Моди согласился и сказал, что «с удовольствием» посетит Москву, передает «РИА Новости».

«Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины Победы. Я с удовольствием приеду и встречусь с вами», — сказал Моди.

Премьер-министр Индии и президент России встретились на полях саммита БРИКС в Бразилии.

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На празднование годовщины Победы уже приглашали французского президента Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель, американского лидера Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Участие в мероприятиях, посвященных годовщине, подтвердили лидеры 17 стран, говорил в августе помощник президента Юрий Ушаков.

Теги: Нарендра Моди, Владимир Путин, День Победы
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