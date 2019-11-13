Власти отправили на доработку проект перепланировки на Ходынском поле

Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети на севере Ходынского поля вернули на доработку в Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы, сообщается на сайте префектуры Северного административного округа столицы.

«В связи с поступлением многочисленных обращений граждан, принято решение вернуть проект», — говорится в сообщении.

Проект реконструкции, предусматривающий расширение дорожной сети, ведущей к ТЦ «Авиапарк», институт Генплана Москвы подготовил в 2017 году, в документации указано, что она выполнена по заказу АО «Торгово-выставочный комплекс «Авиапарк».

В пресс-службе оператора ТРЦ «Авиапарк» заявили, что не являются инициаторами данного проекта. «В нашем обращении к администрации города речь идет о включении в улично-дорожную сеть трех проездов вокруг ТВК», — сообщили в «Авиапарке».