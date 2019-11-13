Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Акции «Ростелекома» упали на 3% на фоне решения о покупке Tele2

Обыкновенные акции «Ростелекома» на Московской бирже подешевели по итогам торгов 13 ноября на 3,05%, привилегированные акции — на 3,97%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Снижение акций фиксируется на фоне решения совета директоров «Ростелекома» выкупить 55% «Т2 РТК Холдинга» за 132 млрд руб. Консолидация пройдет в три этапа. По итогам сделки доля ВТБ в госоператоре составит от 18,8 до 21,5%.

Кроме того, совет директоров одобрил отчуждение 10% своих обыкновенных акций, принадлежащих «дочке» госоператора ООО «Мобител», и их обмен на 10% в «Т2 РТК Холдинге» (Tele2). При этом «Ростелеком» намерен провести дополнительную эмиссию обыкновенных акций по цене 93,21 руб. за бумагу на общую сумму 66 млрд руб.

Сейчас во владении государства находится 45,04% уставного капитала «Ростелекома», 3,96% ВЭБ, 12,01% ООО «Мобител». Доля акций «Ростелекома» в свободном обращении составляет 38,98%.