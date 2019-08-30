Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

В Роструде напомнили россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

«В этом году 31 декабря выпадает на вторник — это будет рабочий день [...] Затем начинается продолжительный период отдыха на новогодние праздники: отдыхать россияне будут с 1 по 8 января», — заявили в Роструде.

В июле правительство опубликовало окончательный календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Выходные 4 и 5 января, совпадающие с праздничными днями новогодних каникул, по предложению Минтруда перенесли на 4 и 5 мая соответственно. Таким образом, в начале последнего месяца весны россиян в 2020 году ждут пять выходных подряд. Помимо этого, в 2020 году нерабочими, кроме обычных выходных, будут 1–8 января, 24 февраля (понедельник), 9 марта (понедельник), 11 мая (понедельник), 12 июня (пятница) и 4 ноября (среда).

