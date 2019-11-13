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Дело о смерти девочки в «Артеке» передали в центральный аппарат СК

Расследованием смерти 15-летней девочки из Махачкалы в детском центре «Артек» в Крыму займется центральный аппарат Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.

12 ноября девочка легла спать, а на следующее утро ее обнаружили без признаков жизни, рассказали в СК. По данному факту региональные следователи завели уголовное дело.

Общество
В крымском лагере «Артек» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются сотрудники лагеря, устанавливаются события предшествующих дней.

В сентябре в одной из больниц Ялты умер мальчик из Санкт-Петербурга, который отдыхал в «Артеке». Ребенка доставили в медучреждение с диагнозом «пневмония». Однако, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался через несколько часов. По факту случившегося следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности.

Теги: Крым, Артек, лагерь, девочка, Следственный комитет России, уголовное дело
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В крымском лагере «Артек» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы
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Отдыхавший в «Артеке» 12-летний мальчик умер в крымской больнице
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