Отдыхавший в «Артеке» 12-летний мальчик умер в крымской больнице

Мальчик из Санкт-Петербурга, отдыхавший в международном детском центре «Артек», умер в больнице Крыма от пневмонии. Об этом сообщила старший помощник руководителя крымского управления Следственного комитета Ольга Постнова, передает «РИА Новости».

По версии следствия, 12-летнего ребенка с предварительным диагнозом «пневмония» доставили 11 октября в городскую больницу №1 города Ялты. Однако, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался через несколько часов. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Также в рамках уголовного дела в детском центре и больнице была проведена выемка медицинской документации, назначены необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря.

Следователям предстоит изучить условия содержания ребенка в лагере. Организации и оказанию медицинской помощи, а также комплексу причин, которые привели к трагическим последствиям, будет дана правовая оценка.