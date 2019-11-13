Общество , 13 ноя, 11:36
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В крымском лагере «Артек» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы
Следователи возбудили дело по факту смерти 15-летней девочки, отдыхавшей в международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом сообщается на сайте главного регионального следственного управления СКР.
«Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой», — говорится в сообщении. В ведомстве указали, что девочка приехала в «Артек» из Махачкалы.
Правоохранительные органы проведут экспертизы и опросят воспитанников и сотрудников детского лагеря.
В середине октября в ялтинской больнице умер мальчик из Санкт-Петербурга, который отдыхал в «Артеке». Ему поставили диагноз «пневмония». Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.
РБК направил запрос в «Артек».