В крымском лагере «Артек» умерла 15-летняя девочка из Махачкалы

Следователи возбудили дело по факту смерти 15-летней девочки, отдыхавшей в международном детском центре «Артек» в Крыму. Об этом сообщается на сайте главного регионального следственного управления СКР.

«Предварительно установлено, что вчера вечером школьница легла спать и сегодня утром была обнаружена мертвой», — говорится в сообщении. В ведомстве указали, что девочка приехала в «Артек» из Махачкалы.

Правоохранительные органы проведут экспертизы и опросят воспитанников и сотрудников детского лагеря.

В середине октября в ялтинской больнице умер мальчик из Санкт-Петербурга, который отдыхал в «Артеке». Ему поставили диагноз «пневмония». Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

РБК направил запрос в «Артек».