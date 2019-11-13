В Минприроды назвали среднюю стоимость вывоза мусора после реформы

Первый замминистра природных ресурсов и экологии Денис Храмов сообщил, что средняя стоимость коммунальной услуги по вывозу мусора после реформы составит 90 руб. 25 коп. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время проблема сбора платы по новым правилам не стоит настолько остро, как в начале мусорной реформы. «Сейчас видим, что собираемость идет нарастающими темпами, то есть количество денег, идущих на реформу, увеличивается», — сказал он.

В середине января вице-премьер Алексей Гордеев заявлял, что в рамках реформы сбор твердых отходов станет отдельной коммунальной услугой, которая в среднем будет стоить 120–130 руб. в месяц на человека.

С января 2019 года в России идет мусорная реформа. Она предусматривает переход на новую систему утилизации отходов. В каждом регионе страны должен появиться оператор, который отвечает за вывоз мусора и его безопасную утилизацию. Региональные власти также должны были утвердить новые тарифы. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин отмечал, что рост стоимости вывоза мусора не превысит 5%.