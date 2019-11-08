Власти решили поменять правила расчета единого тарифа на вывоз мусора

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 12:20
СМИ назвали имя причастного к взрыву российского А321 над Синаем Общество, 15:22 25 миллионеров в неделю: как устроен лотерейный бизнес в России и мире Партнерский материал, 15:19 В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском Политика, 15:12 Отец офицера ФСБ рассказал суду о происхождении части его денег Общество, 15:12 Губернатор Югры попросила чиновников не критиковать власть в соцсетях Общество, 15:08 Акции TripAdvisor рухнули на 23%: что не так с сервисом для путешествий Quote, 15:03 На поезда в Крым продали более 1,5 тыс. билетов Общество, 15:01 Момент взрыва в кафе в Бишкеке попал на видео Общество, 14:59 Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе в Китае Спорт, 14:58 Что мешает бизнесу быть экологичным Pro, 14:57 Аналитики составили портрет типичного российского киберспортсмена Технологии и медиа, 14:55 МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций Общество, 14:50 Минобороны опровергло гибель раненого при стрельбе в Забайкалье военного Общество, 14:47 В Кремле отреагировали на три сценария развития России от Макрона Политика, 14:46
Экономика ,  
0 
Власти решили поменять правила расчета единого тарифа на вывоз мусора
По мнению ФАС, изменения снизят тарифную нагрузку на население и компании уже в ближайшее время. Правительство, в частности, определило правила расчета затрат на амортизацию и расчета предпринимательской прибыли для операторов
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Правительство уточнило правила расчета единого тарифа для региональных мусорных операторов. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Изменения были внесены в несколько пунктов предыдущего постановления правительства под названием «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами». О том, что изменения внесены, сообщила ранее со ссылкой на документ газета «Ведомости».

Среди изменений — новые правила расчета расходов на амортизацию «основных средств и нематериальных активов». Теперь они будут учитывать срок «полезного использования таких активов». При этом у объектов, построенных за счет бюджета, амортизация «для целей тарифного регулирования» учитываться не будет. Кроме того, в новых правилах уточнены правила расчета предпринимательской прибыли — теперь не будут учитываться расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду и налог на прибыль, сообщили в ФАС.

«Постановление позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нем меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время», — прокомментировал РБК принятие постановления заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Политика
Куратор мусорной реформы в Минприроды ушел в отставку

РБК направил запрос представителю «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию мусорной реформы в России.

В 2019 году в России началась мусорная реформа, в рамках которой в регионах создаются операторы, которые выбираются конкурсным путем и контролируют работу с отходами. В ее рамках также были определены нормативы накопления ТКО и установлены тарифы за вывоз мусора, прописанные отдельной строкой в платежке за коммунальные услуги.

Авторы: Кристина Астафурова, Тимофей Дзядко
Теги: мусор, правительство
Материалы по теме
Покинувший Минприроды куратор мусорной реформы перейдет в Росгеологию
Общество
Помощник Гордеева стал кандидатом в кураторы мусорной реформы
Общество
В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter