Власти решили поменять правила расчета единого тарифа на вывоз мусора

По мнению ФАС, изменения снизят тарифную нагрузку на население и компании уже в ближайшее время. Правительство, в частности, определило правила расчета затрат на амортизацию и расчета предпринимательской прибыли для операторов

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Правительство уточнило правила расчета единого тарифа для региональных мусорных операторов. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Изменения были внесены в несколько пунктов предыдущего постановления правительства под названием «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами». О том, что изменения внесены, сообщила ранее со ссылкой на документ газета «Ведомости».

Среди изменений — новые правила расчета расходов на амортизацию «основных средств и нематериальных активов». Теперь они будут учитывать срок «полезного использования таких активов». При этом у объектов, построенных за счет бюджета, амортизация «для целей тарифного регулирования» учитываться не будет. Кроме того, в новых правилах уточнены правила расчета предпринимательской прибыли — теперь не будут учитываться расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду и налог на прибыль, сообщили в ФАС.

«Постановление позволит повысить качество тарифного регулирования, сделать его более прозрачным и предсказуемым. Ведомство ожидает, что указанные в нем меры позволят снизить тарифную нагрузку на потребителей уже в ближайшее время», — прокомментировал РБК принятие постановления заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.