В Минприроды оценили рост тарифов на вывоз мусора в 2019 году

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что стоимость вывоза коммунальных отходов возрастет в 2019-ом не более чем на 5% в связи с «мусорной» реформой, пишет «Российская газета».

«Но рост будет незначительным, в общей платежке за коммуналку он составит не более 5%. А уже в последующие годы он будет регулироваться на уровне инфляции», — сказал министр.

По его словам, ситуацию с тарифами «на самотек не пустят» и обязанность контролировать их рост берет на себя государство. Кобылкин отметил, что в ряде регионов стоимость будут действовать субсидии для социально незащищенных категорий граждан.

Кобылкину также рассказали про ситуацию в Иркутске, где цена за вывоз мусора из квартиры площадью 60 кв. м, в которой проживают три человека, выросла с 87 до 507 руб. в месяц. Министр заявил, что цена зависит от нормативов, которые регионы выставляют самостоятельно.

«Но есть и такие регионы, где установили расценки чуть ли не с потолка, и нам пришлось оперативно с ними разбираться, вызывать руководителей субъектов РФ на ковер и требовать, чтобы они доказали обоснованность повышения», — добавил министр.

С января 2019-го в России начнется «муморная» реформа, предусматривающая переход на новую систему утилизации отходов. Для выполнения этих планов местные власти должны были принять территориальную схему обращения с отходами, выбрать на конкурсе оператора по вывозу и переработке мусора и утвердить новые тарифы. В результате, в каждом из регионов должна появиться компания-оператор, ответственная за вывоз и безопасную утилизацию отходов.