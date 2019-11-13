Силовики нашли объявленного в розыск по делу экс-мэра Истры бизнесмена

Силовики нашли объявленного в розыск по делу экс-мэра Истры бизнесмена

В Московской области задержали предпринимателя Алексея Деньгина, разыскивавшегося по делу бывшего мэра Истры Андрея Вихарева. Об этом сообщает РЕН ТВ. Информацию о задержании Деньгина РБК подтвердил подмосковный чиновник.

Главное следственное управление СК по Московской области уже обратилось с Бабушкинский суд Москвы с просьбой его арестовать, сообщает ТАСС.

Деньгин был объявлен в розыск вместе с бывшим мэром подмосковной Истры Андреем Вихаревым. Их подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ст. 159), и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК). Источник ТАСС отмечает, что с Деньгиным ведут следственные действия.

Экс-мэра Истры Андрея Вихарева правоохранительные органы задержали 7 ноября и отпустили под подписку о невыезде. Спустя несколько дней Вихарев скрылся от следствия. Вместе с ним в розыск объявили Деньгина.