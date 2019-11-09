Бывшего мэра Истры объявили в розыск после побега от следствия

Вихарева задержали 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях. По данным источника РБК, близкого к администрации Московской области, экс-глава Истры находился под подпиской о невыезде

Фото: Facebook Андрея Вихарева

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, ранее задержанный по подозрению в совершении должностных преступлений, скрылся от следствия. В настоящее время его объявили в федеральный розыск, сообщил РБК источник, близкий к администрации Подмосковья, об этом же сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника РБК, Вихарев находился под подпиской о невыезде. Как уточняет ТАСС, вместе с Вихаревым в розыск объявлен Алексей Деньгин 1983 года рождения. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК).

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МВД Ирине Волк.

Вихарев был задержан 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях, с ним велись следственные действия. В администрации Истры, а также в доме у бывшего чиновника прошли обыски. По данным источника РБК, силовики вменяют Вихареву нарушения при заключении контрактов.