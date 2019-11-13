Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Прокуроры принесли в Новомосковский суд Тульской области кота на заседание по делу о доставке наркотиков в колонию. Однако подсудимые заявили, что по окрасу он не похож на сбежавшего «кота-наркокурьера», сообщает «Коммерсантъ».

Защита заявила, что обвинение попыталось фальсифицировать доказательства. «Везде у того кота все четыре лапы были белые. А нам привезли кота, у которого передняя левая лапа полосатая», — сказал адвокат Дмитрий Сотников, представляющий интересы одного из подсудимых, Эдуарда Долгинцева.

По словам юриста, в материалах дела есть видеозапись с «котом-наркокурьером» и его снимали телеканалы. Адвокат также указал, что принесенное в суд животное отличается окрасом морды. «У того нос был полностью белый, у этого нос также полосатый», — сказал он.

В начале августа 2018 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228.1 УК (сбыт наркотических средств или их аналогов). По данным МВД, двое жителей Тульской области попытались доставить наркотики в колонию с помощью кота, надев на него специальный ошейник. Злоумышленников задержали.