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Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Прокуроры принесли в Новомосковский суд Тульской области кота на заседание по делу о доставке наркотиков в колонию. Однако подсудимые заявили, что по окрасу он не похож на сбежавшего «кота-наркокурьера», сообщает «Коммерсантъ».

Защита заявила, что обвинение попыталось фальсифицировать доказательства. «Везде у того кота все четыре лапы были белые. А нам привезли кота, у которого передняя левая лапа полосатая», — сказал адвокат Дмитрий Сотников, представляющий интересы одного из подсудимых, Эдуарда Долгинцева.

По словам юриста, в материалах дела есть видеозапись с «котом-наркокурьером» и его снимали телеканалы. Адвокат также указал, что принесенное в суд животное отличается окрасом морды. «У того нос был полностью белый, у этого нос также полосатый», — сказал он.

Общество
Адвокат сообщил о побеге жившего в тульской колонии «кота-курьера»

В начале августа 2018 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228.1 УК (сбыт наркотических средств или их аналогов). По данным МВД, двое жителей Тульской области попытались доставить наркотики в колонию с помощью кота, надев на него специальный ошейник. Злоумышленников задержали.

Кота признали вещественным доказательством, однако в середине октября текущего года следователи его потеряли. Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.

Теги: Тульская область, кот, колония, наркотики
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Общество
В Тульской области попытались передать наркотики в колонию с помощью кота
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