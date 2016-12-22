В Тульской области попытались передать наркотики в колонию с помощью кота

Двое жителей Тульской области попытались доставить наркотики в колонию с помощью кота, однако их задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится на сайте ведомства.
По данным полиции, ранее освободившийся заключенный забрал кота, живущего на территории колонии, с собой. Он передал животное своим знакомым, которые изготовили специальный ошейник, куда поместили наркотики. «После этого они намеревались выпустить питомца рядом с территорией исправительного учреждения», — рассказала Волк.
Полицейские задержали 32-летнего жителя Кировского района области и его 22-летнюю сообщницу. В ошейнике-тайнике находилось 5,79 г гашиша и 1,56 г амфетамина.
Сотрудники МВД провели обыски в квартире одного из подозреваемых, где нашли еще 10 г амфетамина и 20 г спайса.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228.1 (сбыт наркотических средств или их аналогов) УК РФ. Подозреваемых заключили под стражу.