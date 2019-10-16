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Адвокат сообщил о побеге жившего в тульской колонии «кота-курьера»
В Тульской области следствие потеряло главное вещественное доказательство по делу о доставке наркотиков в колонию — «кота-наркокурьера». Животное сбежало из зооуголка, куда его поместили на время расследования
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Тульской области следователи по делу о доставке наркотиков в колонию потеряли главное вещественное доказательство — кота, который якобы использовался в качестве курьера. Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Сотников, представляющий интересы обвиняемого Эдуарда Долгинцева.

По его словам, кот, который был признан вещдоком, находился в зооуголке городского парка Новомосковска, следователи передали его туда на ответственное хранение. «Мы решили ознакомиться с вещдоками, приехали туда, спросили, где находится вещественное доказательство. Нам сказали: оно убежало. Говорят, что кот содержался в клетке, ему было холодно, его начали оттуда выпускать. Потом пришла стая собак, кот испугался и убежал», — сказал юрист.

Запись в facebook пользователя Дмитрий Сотников

Речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в 2018 году по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 228.1 (сбыт наркотических средств или их аналогов) УК России. По версии следствия, Долгинцев решил наладить поставки наркотиков заключенным с воли и использовал для этого рожденного в колонии кота, который якобы покидал территорию через небольшой лаз в ограждении.

Сотников в беседе с РБК раскритиковал версию обвинения: «Мой доверитель находился в камере, кота рядом с ним обнаружено не было». «Даже если бы кота кто-то выпустил, как он мог выйти за территорию колонии? Там же не дачный забор, там колючая проволока, провода под напряжением, несколько пятиметровых заборов идут подряд. Если в заборе будет какой-то лаз, отверстие, это целое происшествие <...> Этот лаз физически сделать нельзя», — объяснил он.

РБК направил запрос в пресс-службу СУ СК по Тульской области. В администрации МБУ «Городские парки» Новомосковска отказались от комментариев.

Адвокат также уточнил «Коммерсанту», что наличие кота было очень важным для линии защиты: Сотников собирался провести с животным следственный эксперимент, чтобы проверить версию обвинения об использовании кота в качестве курьера.

«Если ранее не были зафиксированы доказательства того, что кот действительно служил прямым орудием преступления, то дело по идее нужно прекращать», — отметил Дмитрий Джулай, один из опрошенных газетой юристов.

Авторы: Екатерина Костина, Любовь Порываева, Артём Губенко
Теги: кот, наркотики, тюрьма
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В Тульской области попытались передать наркотики в колонию с помощью кота
Общество
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