Семь человек погибли при взрыве в Кабуле

Семь человек погибли при взрыве в Кабуле

В столице Афганистана взорвался заминированный автомобиль, по меньшей мере семь человек погибли, еще семеро ранены. Об этом сообщает агентство Pajhwok Afghan News.

Информацию о числе жертв подтверждает Tolo News. Взрыв произошел неподалеку от полицейского участка. Также в этом квартале находится отдел МВД по борьбе с наркотиками и представительства нескольких иностранных организаций. Взрывом было повреждено несколько стоявших рядом автомобилей.

Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял.

В середине октября в афганской провинции Нангархар при взрыве в мечети погибли более 60 человек. Теракты в стране проходят на фоне сообщений о подготовке вывода войск США. По данным газеты The New York Times, США постепенно сокращают свое военное присутствие в Афганистане и, в частности, в последнее время вывели оттуда 2 тыс. военных, сократив общую численность контингента до 12 тыс.