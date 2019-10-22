NBC узнал о разработке Пентагоном плана по выводу войск из Афганистана

NBC узнал о разработке Пентагоном плана по выводу войск из Афганистана

Это делается на случай неожиданного решения президента Дональда Трампа, пояснили источники телеканала

Пентагон начал разработку плана полного вывода американских войск из Афганистана, пишет NBC со ссылкой на трех действующий и бывших чиновников Минобороны.

Они пояснили, что план составляется на случай неожиданного соответствующего решения президента Дональда Трампа, который может отдать приказ о немедленном выводе войск, как он ранее поступил с военными в Сирии.

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