Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 63,76 (-0,19) Quote, 21 окт, 12:56
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 71,17 (+0,04) Quote, 21 окт, 12:56
СМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян Общество, 03:07 Оргкомитет показал логотип Олимпиады 2024 года Спорт, 02:47 Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России Бизнес, 02:33 Три человека погибли в результате ДТП в Воронежской области Общество, 02:30 NBC узнал о разработке Пентагоном плана по выводу войск из Афганистана Политика, 02:20 Журнал France Football объявил имена номинантов на «Золотой мяч» Спорт, 01:44 Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории Политика, 01:42 СМИ назвали версию убийства депутата и ее семьи в Подмосковье Общество, 01:20 Глава NASA заявил о необходимости присутствия граждан США на МКС Политика, 00:59 На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди Общество, 00:30 В России увеличится стоимость родового сертификата с 2020 года Общество, 00:26 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 00:10 Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу Политика, 00:00 Росстат сообщил о росте доли семей со средствами только на одежду и еду Экономика, 00:00
Политика ,  
0 
NBC узнал о разработке Пентагоном плана по выводу войск из Афганистана
Это делается на случай неожиданного решения президента Дональда Трампа, пояснили источники телеканала

Пентагон начал разработку плана полного вывода американских войск из Афганистана, пишет NBC со ссылкой на трех действующий и бывших чиновников Минобороны.

Они пояснили, что план составляется на случай неожиданного соответствующего решения президента Дональда Трампа, который может отдать приказ о немедленном выводе войск, как он ранее поступил с военными в Сирии.

Политика
Премьер Афганистана заявил о своей победе на президентских выборах

Материал дополняется

Автор: Артём Губенко
Теги: Афганистан, вывод войск, Пентагон
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter