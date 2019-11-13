США призвали Турцию разрешить вопрос с поставками российских С-400

Соединенные Штаты настаивают на разрешении ситуации вокруг закупки Турцией российских зенитных комплексов С-400. Об этом заявил высокопоставленный чиновник американской администрации, передает Reuters.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 Россия и Турция подписали в 2017 году на сумму $2,5 млрд. 12 июля начались первые поставки компонентов зенитно-ракетных комплексов. Последняя партия С-400 ожидается в ноябре-декабре этого года.

Против этой закупки выступили Соединенные Штаты, которые потребовали отказаться от российского вооружения взамен на американские комплексы Patriot. В Вашингтоне пригрозили в адрес Анкары санкциями, а также исключением Турции из программы поставок американских истребителей F-35.