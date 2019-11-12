Глава Пентагона на русском ответил на вопрос об импичменте Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер на нескольких языках, включая русский, дал ответ на вопросы журналистов относительно импичмента президента США Дональда Трампа. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ведомства.

«No, nein, нет», — на английском, немецком и русском заявил Эспер, предложив журналистам выбрать ответ на наиболее подходящем им языке. Таким образом глава ведомства ответил на неоднократно повторявшийся в ходе брифинга вопрос о том, можно ли считать оконченной карьеру подполковника Александра Виндмана, ранее давшего показания в американском конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа.

Процесс импичмента начался из-за июльского телефонного разговора президента США и главы Украины Владимира Зеленского. Поводом для решения стало возможное давление Трампа на украинского лидера относительно расследования дела в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и компании Burisma, где работал его сын Хантер. Впоследствии Белый дом опубликовал стенограмму разговора, в котором Трамп пожаловался Зеленскому на необоснованность увольнения в 2016 году генпрокурора Украины, который занимался расследованием коррупции в Burisma. Позже президент США сообщил о планах опубликовать расшифровку второго разговора с главой Украины.