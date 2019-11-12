Найденный в Мойке череп оказался учебным пособием

Череп, выловленный из реки Мойки во время поисков останков убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, является учебным пособием, отношения к убийству не имеет. Об этом РБК сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«Экспонат медицинский. Происхождение на Мойке неизвестно, просто он оказался рядом с тем местом. Отношения к убийству никакого не имеет», — заявили в ведомстве.

В управлении отметили, что череп могли использовать студенты медвузов как пособие по анатомии. Водолазы продолжают поиски останков убитой историком Олегом Соколовым девушки.

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был задержан 9 ноября в Санкт-Петербурге. Его достали из реки, когда он пытался избавиться от отрезанных женских рук. 11 ноября его арестовали до 8 января 2020 года.