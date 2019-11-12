В Раде отреагировали на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

В Раде отреагировали на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неоднократно хотел «заангажироваться» в переговорный процесс по ситуации в Донбассе, считает представитель правительства в Верховной Раде Украины, народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук. Об этом она сказала, комментируя предложение Назарбаева организовать в Казахстане встречу президентов России и Украины, передает УНИАН.

Верещук заявила, что проведение таких переговоров требует понимания их цели. По словам депутата, Назарбаев «чувствует свой авторитет», а также знаком как с президентом России Владимиром Путиным, так и с бывшим и нынешним президентами Украины — Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Депутат также напомнила, что бывший президент Казахстана несколько раз предлагал кандидатуру Казахстана на роль платформы для трансформации «нормандского», а впоследствии и минского форматов.

Верещук сообщила, что пока не слышала от Зеленского комментариев относительно его потенциальной встречи с президентом России. Депутат признала, что Назарбаев способен на организацию такого мероприятия, однако заявила, что пока не понимает цели его проведения. «Если цель — только сменить место, страну, где встретиться, то, конечно, это не нужно», — сказала она.