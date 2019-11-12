Законопроект о дронах-нарушителях прошел второе чтение в Госдуме

Законопроект, который позволяет спецслужбам и силовым ведомствам уничтожать дроны-нарушители, прошел второе чтение в Госдуме, следует из базы законопроектов.

Если закон примут, МВД, ФСБ, Росгвардия, а также Федеральная служба охраны (ФСО) и Служба внешней разведки (СВР) получат право идентифицировать владельца беспилотника, контактировать с тем, кто управляет дроном, а также менять траекторию летательного аппарата.

Если сотрудники этих ведомств придут к выводу, что дрон может угрожать жизни граждан или критическим объектам инфраструктуры, они смогут сбивать беспилотники.

Законопроект внесли на обсуждение в Думе в январе, однако тогда его вернули на доработку. В первом чтении депутаты поддержали инициативу в сентябре.