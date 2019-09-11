Дума поддержала законопроект о праве спецслужб сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий силовым ведомствам и спецслужбам право уничтожать дроны-нарушители. Текст документа опубликован на сайте Думы.

В случае принятия законопроекта ФСБ, МВД, Федеральная служба охраны (ФСО), Служба внешней разведки (СВР) и Росгвардия получат право идентифицировать владельца беспилотника, вступать в контакт с внешним пилотом или менять траекторию перемещения дрона. Ведомства также получат право сбивать беспилотники в случае, если они угрожают жизни и здоровью граждан, важным государственным объектам, транспортному или энергетическому сектору страны.

Впервые законопроект поступил в Госдуму в январе, однако был отправлен на доработку. Изменения затронули вопросы пресечении нелегального применения дронов в воде.