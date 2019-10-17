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Глава ФСБ предложил регламентировать использование дронов в России

У России есть технические средства для предотвращения терактов с применением дронов, но нужно дополнительно регламентировать их использование, сообщил директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности в Сочи, передает ТАСС.

«Мы развиваем техническую составляющую, которая бы способствовала контролю воздушного пространства. Это внедрение новейших технических разработок», — заявил Бортников.

Он добавил, что Россия уже применяла такие разработки для обеспечения безопасности во время Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Также опыт противодействия террористическим атакам с беспилотниками есть у Вооруженных сил России в Сирии.

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По словам главы ФСБ, тему свободного использования дронов нужно выносить на законодательный уровень. Это сложная проблема, указал Бортников, так как их довольно легко изготовить и можно свободно приобрести.

Накануне Бортников сообщал о росте числа атак дронов на военные и гражданские объекты. Директор ФСБ добавил, что улучшение технических характеристик беспилотников может стать «реальным вызовом для спецслужб уже в ближайшее время».

Теги: дроны, ФСБ, Александр Бортников
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