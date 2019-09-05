Греф сообщил о желании «убить экзамены»

Глава Сбербанка Герман Греф высказался против системы оценивания знаний и заявил, что хотел бы «убить экзамены». Об этом он сообщил в ходе заседания Восточного экономического форума, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены», — сказал Греф, добавив, что у него «не клеится с системой образования».

По словам банкира, существующий процесс обучения «убивает всяческое желание учиться» (цитата по ТАСС). Греф добавил, что из школы люди выпускаются «с инвалидностью»: они привыкают к подобной системе и ожидают, что их «всю жизнь будут оценивать». При этом Греф отметил, что учитель — одна из главных профессий и будет таковой и в будущем.

В октябре 2018 года Герман Греф назвал узкоспециализированные математические школы пережитком прошлого. По его мнению, при развитии узких математических специальностей есть риск попасть в «ловушку», которая возникла в прошлом из-за переизбытка юристов и экономистов, или повторить негативный опыт СССР. Греф отметил, что необходимы «все специальности, нужны люди всех дарований и талантов».