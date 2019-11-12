В Белоруссии назвали дату прибытия купленных у России Су-30СМ

Первое звено истребителей Су-30СМ, закупленных у России, прибудет в Белоруссию 13 ноября. Об этом сообщил министр обороны этой страны Андрей Равков, пишет БелТА.

По словам Равкова, в Белоруссию они прибудут на аэродром в Барановичах.

О планах Белоруссии приобрести у России Су-30СМ стало известно в мае 2017 года. Истребители должны стать завершающим звеном в цепочке обучения белорусских пилотов на машинах российского производства.

Покупают российские Су-30СМ и другие страны СНГ. В мае 2018 года производящая Су-30СМ корпорация «Иркут» заключила контракт с Казахстаном на поставку восьми самолетов до конца 2020 года. Этот договор стал уже вторым: в 2017 году Астана заказала у «Иркута» 12 истребителей.