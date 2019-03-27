В Крыму задержали 20 членов «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в Крыму. Были задержаны 20 руководителей и рядовых членов ячейки, сообщили ТАСС в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Обыски у подозреваемых начались утром 27 марта. У членов ячейки были изъяты агитационные материалы «Хизб ут-Тахрир», электронные средства связи, которые, по мнению ФСБ, использовались для ведения террористической деятельности.

Как сообщили в ФСБ, члены ячейки занимались антиконституционной деятельностью, направленной на разрушение светского государства и построение «всемирного халифата». Они действовали в условиях конспирации и вербовали в свои ряды мусульман из числа крымских татар.

Весной прошлого года первый заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов заявил, что «Хизб ут-Тахрир» является наиболее опасной террористической организацией.

