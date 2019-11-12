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Курс доллара на 12 ноября USD ЦБ: 63,91 (+0,18)

Курс евро на 12 ноября EUR ЦБ: 70,48 (+0,05)

СК проверит данные о других преступлениях обвиненного в убийстве доцента

Кандидат на пост: какой имидж в соцсетях поможет получить работу

Основной форвард сборной Англии исключен из состава за стычку с партнером

Издатели книг и газет получат новые налоговые льготы

6 способов уделить время себе без ущерба для работы

Члены крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от 7 до 19 лет

В Сети появилось видео ракетных ударов боевиков по Израилю

Представитель певицы Синявской ответил на сообщения о ее госпитализации

СМИ узнали о нахождении осужденной в Кувейте россиянки в посольстве

Почему природный газ стал настолько дешевым, что компании начали снижать

Вице-премьер Украины заявил о готовности Киева к снятию санкций с России

Самолет с Эво Моралесом приземлился в Парагвае

С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра

США оценят угрозу космической войны с Россией и Китаем