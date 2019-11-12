Представитель певицы Синявской ответил на сообщения о ее госпитализации

Оперная певица и вдова Муслима Магомаева Татьяна Синявская почувствовала недомогание из-за плохой погоды, сообщил «РИА Новости» ее представитель. В Фонде культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева подтвердили РБК, что женщина попала в больницу, однако госпитализацию назвали плановой.
«Не экстренно госпитализировали, а планово. У нее обследование. Ничего необычного», — сообщила РБК сотрудник Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.
Представитель певицы, как передает «РИА Новости», заявил, что сейчас «все в полном порядке». «Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать», — добавил собеседник агентства.
Татьяна Синявская — оперная певица, народная артистка СССР, обладательница российских орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. С 1974 года она была замужем за Муслимом Магомаевым.
Ранее телеканал «РЕН ТВ» без указания источников информации сообщал, что артистку экстренно госпитализировали в отделение кардиохирургии.