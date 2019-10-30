Мединский поддержал идею присвоить Пелагее звание заслуженной артистки

Министр культуры Владимир Мединский поддержал обращение поклонников певицы Пелагеи с просьбой присвоить ей звание «Заслуженный артист России». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минкультуры.

В ведомстве рассказали, что предложение о присвоении звания согласно процедуре направят президенту в ближайшее время.

«Это часть процедуры, так как министр всегда подписывает ходатайства о присвоении почетных званий», — сказали РБК в пресс-службе.

На портале change.org появилась петиция с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки. В ней отмечается, что певица внесла большой вклад в развитие русской культуры. Она является основательницей и солисткой группы «Пелагея». Она исполняет русские народные, авторские, этнические песни и романсы. Певица выступает в жанрах этно-рок и арт-фолк.