Состояние отравившихся артистов Мариинки оценили как средней тяжести

Артисты Мариинского театра, отравившиеся во время гастролей в Москве, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

Сразу после информации о массовом отравлении ведомство начало эпидемиологическое расследование. Было установлено, что вечером 31 октября в скорую помощь обратились 13 гастролеров из труппы петербургского театра. Они жаловались на многократную рвоту, боли в животе, озноб.

После осмотра медиками всем был поставлен диагноз «пищевая токсикоинфекция». Шесть человек были госпитализированы.

Выяснилось, что все отравившиеся употребляли в пищу блюда из курицы и салат, заказанные через интернет в кейтеринговой компании «Дело вкуса». Роспотребнадзор начал ее проверку и выявил многочисленные нарушения: отсутствие документов на сырье и медкнижек у персонала, ненадлежащие условия хранения готовой продукции. Деятельность фирмы приостановлена.

В ведомстве отметили, что цех по производству готовой еды компании «Дело вкуса» ранее находился по другому адресу и Роспотребнадзор уже приостанавливал ее деятельность в связи с аналогичными нарушениями.