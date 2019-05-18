Сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям близ Дамаска

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили несколько воздушных целей, выпущенных с территории Голанских высот, находящихся под контролем Израиля. Об этом сообщает государственное агентство Сирии SANA.

Со ссылкой на своего корреспондента из Эль-Кунейтры, расположенной в 40 км от сирийской столицы рядом с Голанскими высотами снаряды были выпущены с «оккупированной территории». Сирийские ПВО перехватили цели в воздушном пространстве к югу от Дамаска, сказано в сообщении.

Похожий обстрел с территории Голанских высот был произведен накануне. Минувшей ночью сирийские ПВО сбили воздушные цели в небе над Эль-Кунейтра. Позднее появилось видео, на котором видно, как видно столкновение двух светящихся объектов в темном небе.