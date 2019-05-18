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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Сирийские ПВО открыли огонь по воздушным целям близ Дамаска

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили несколько воздушных целей, выпущенных с территории Голанских высот, находящихся под контролем Израиля. Об этом сообщает государственное агентство Сирии SANA.

Со ссылкой на своего корреспондента из Эль-Кунейтры, расположенной в 40 км от сирийской столицы рядом с Голанскими высотами снаряды были выпущены с «оккупированной территории». Сирийские ПВО перехватили цели в воздушном пространстве к югу от Дамаска, сказано в сообщении.

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Похожий обстрел с территории Голанских высот был произведен накануне. Минувшей ночью сирийские ПВО сбили воздушные цели в небе над Эль-Кунейтра. Позднее появилось видео, на котором видно, как видно столкновение двух светящихся объектов в темном небе.

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Голансккие высоты — спорная территория, которая до Шестидневной войны 1967 года принадлежала Сирии. Сейчас большая ее часть контролируется Израилем, а восточная часть — Сирией. Стороны продолжают оспаривать территорию Совет безопасности ООН признает территорию Голанских высот сирийской.

Теги: Сирия, ПВО
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