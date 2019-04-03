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В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы

Мужчина с ножом совершил нападение на учеников младшей школы в китайской провинции Хуань, двое детей госпитализированы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранители не уточнили, есть ли угроза жизням школьников. Подозреваемым оказался 31-летний мужчина по фамилии Женг, его задержали. В полиции уточнили, что расследование происшествия еще не окончено.

Издание называет такие нападения «распространенной проблемой» Китая — в феврале мужчина с ножом атаковал прохожих в провинции Цзянсу, тогда пострадали 11 человек, включая несовершеннолетних и полицейских.

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В Китае мужчина с ножом напал на толпу и ранил 11 человек

В октябре 2018 года, 39-летняя женщина напала на детский сад в городе Чунцин и ранила 14 детей. Как отмечает South China Morning Post, власти страны жестко реагируют на подобные преступления — в сентябре прошлого года казнили преступника, убившего девять бывших одноклассников и ранившего еще 11 человек.

Теги: Китай, нападение, несовершеннолетние
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