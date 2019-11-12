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В Хабаровском крае россиянка попыталась провезти ртуть под корсетом

Россиянка попыталась перевезти в Китай 17 стеклянных пузырьков с ртутью под корсетом. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Женщина проходила досмотр в пункте пропуска Покровка Бикинского района Хабаровского края. Всего в пузырьках находилось 886 граммов ртути.

Россиянка рассказала, что планировала продать ртуть в китайском городе Жаохэ. В ФТС отметили, что она знала, что нельзя провозить через границу товары, включенные в список ядовитых веществ (в нем есть металлическая ртуть).

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В ведомстве добавили, что подобный случай контрабанды стал первым в практике Хабаровской таможни. По данным ФТС, максимальным наказанием за это преступление является лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

В середине августа сотрудники таможни Читы задержали россиянку, которая планировала перевезти и продать в Китае золото стоимостью более 4 млн руб. Женщина спрятала его с кроссовках под стельками. Вес золота составил 1,87 кг.

Теги: Хабаровск, ртуть, таможня
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