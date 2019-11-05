В Петербурге по делу о контрабанде антиквариата задержали таможенников

В Санкт-Петербурге задержали несколько высокопоставленных таможенников по подозрению в получении взяток, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета. По версии следствия, они регулярно получали деньги в обмен на то, что допускали незаконный ввоз в Россию культурных ценностей.

Задержанные — начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни. Свою преступную деятельность они вели, по данным следствия, с 2018 по 2019 год.

Под следствием также находятся и другие таможенники. Как сообщал Следственный комитет 26 октября, трое взяточников и взяткодатель были задержаны при поддержке СОБРа при передаче очередной суммы средств. Их обвинили в незаконном ввозе в Россию «предметов художественного, исторического и археологического достояния».