В Москве полицейские задержали устроившего стрельбу гостя свадьбы

В Москве мужчина устроил стрельбу на Ленинградском шоссе. Полицейские его задержали, сообщили ТАСС в столичном главке МВД.

Собеседник агентства рассказал, что информация об инциденте поступила правоохранителям в 03:45 мск. «Мужчина произвел вверх несколько выстрелов из неустановленного огнестрельного оружия», — сказал он.

В главке отметили, что в результате никто не пострадал. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что стрельбу устроил один из гостей свадьбы.

Источник агентства городских новостей «Москва» рассказал, что стрельбу открыли из автомобиля Mercedes. «Затем на проезжую часть вышли мужчина с женщиной и начали танцевать», — сказал он.