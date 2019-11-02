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В Москве объявили план «Перехват» из-за стрельбы у ТЦ «Кантемировский»

Вечером 2 ноября около ТЦ «Кантемировский» на юге Москвы произошла стрельба. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сообщение о конфликте между двумя мужчинами в районе дома № 47 по улице Кантемировской поступило в полицию в 17 часов. В ходе ссоры один из мужчин выстрелил в сторону своего оппонента, предположительно из травматического оружия, и ранил его. После этого нападавший скрылся с места происшествия на машине.

Пострадавшего в результате выстрела мужчину госпитализировали.

«Были начаты мероприятия, предусмотренные планом «Перехват», направленные на розыск и задержание подозреваемого. Проводится проверка», — сказали в полиции.

30 октября на северо-западе Москвы водитель выстрелил в пешехода. Инцидент произошел на улице Мневники. Водитель, парковавший свой автомобиль, вступил в конфликт с нетрезвым пешеходом. В результате мужчина выстрелил в него из травматического оружия. Пострадавший не получил проникающего ранения.

Теги: Москва, новости РБК, стрельба
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